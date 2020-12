Germania consideră noile sancţiuni ruse care o vizează 'nejustificate' (surse diplomatice) Germania considera noile sanctiuni ale Moscovei la adresa sa "nejustificate", au declarat marti surse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe german, dupa ce Rusia a anuntat contra-sanctiuni in cazul otravirii lui Aleksei Navalnii, relateaza AFP. "Desi acest gen de contramasuri ruse a existat si in trecut, ele raman din punctul de vedere al guvernului german nejustificate", a subliniat aceasta sursa. Anterior, Moscova a anuntat contra-sanctiuni vizand responsabili din state UE in cazul otravirii principalului opozant rus, indicand ca a "extins lista reprezentantilor tarilor membre UE care au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

