Germania cere test PCR negativ la intrarea în țară, indiferent de zona de risc Germania va cere teste PCR cu rezultate negative la intrarea in tara pentru toti calatorii, indiferent daca vin dintr-o zona care nu este considerata de risc, au anuntat luni guvernul central si cele 16 landuri federale germane, relateaza EFE, preluata de Agerpres. S-a stabilit astfel „obligativitatea generala” de realizare a unui test la intoarcerea in […] The post Germania cere test PCR negativ la intrarea in țara, indiferent de zona de risc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

