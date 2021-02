Stiri pe aceeasi tema

- O clinica veterinara din Germania a dresat caini sa detecteze noul coronavirus in probe de saliva umana cu o precizie de 94%, relateaza Reuters citata de Agerpres. Cainii sunt dresati sa adulmece "mirosul de coronavirus" care provine din celulele persoanelor infectate, a declarat medicul veterinar…

- Presedintele Vladimir Putin va raspunde in acelasi sens daca noua administratie a Statelor Unite va arata o disponibilitate de a discuta, a declarat, duminica, un purtator de cuvant al Kremlinului, care a acuzat in acelasi timp Washingtonul de amestec in protestele care au avut loc sambata in sprijinul…

- Pfizer Inc și BioNTech anunța ca vaccinul lor antiCOVID-19 pare sa acționeze impotriva unei mutații cheie in noile variante extrem de transmisibile ale coronavirusului descoperite in Marea Britanie și Africa de Sud, potrivit unui studiu de laborator realizat de producatorul american preluate de Reuters.…

- Germania va primi peste 130 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii Jens Spahn, adaugand ca primele livrari ale vaccinului produs de compania Moderna sunt asteptate saptamana viitoare, relateaza Reuters. Cele 130 de milioane de doze ar fi suficiente…

- Noua tulpina de coronavirus descoperita in luna septembrie in Regatul Unit al Marii Britanii se pare ca este prezenta și in Germania inca din luna noiembrie. Aceasta presupunere vine ca urmare a analizelor prelevate de la un pacient decedat ce au fost consultate de experți. Conform cotidianului Die…

