Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 624 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 282 locuri de munca pentru: operator utilaje de constructii pentru infrastructura de transport din Germania, muncitor calificat in constructii pentru infrastructura de transport din Germania, educatoare/educator, taietor de […] Articolul Germania are nevoie de constructori calificați și macelari. 624 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European , prin EURES apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .