Cancelarul german Angela Merkel a indicat joi in mod clar ca va continua sa se ocupe de probleme precum schimbarile climatice pana in ultima zi de mandat, dar, impenetrabila ca intotdeauna, nu a dezvaluit prea multe despre planurile sale pentru perioada de dupa alegerile federale din 26 septembrie, transmite Reuters. Cancelarul conservator a guvernat Germania timp de 16 ani, conducand cea mai mare economie europeana printr-o criza financiara globala, criza datoriilor in zona euro, o criza a migrantilor si pandemia de COVID-19, insa nu mai candideaza pentru un al cincilea mandat. 'Fiecare saptamana…