- Cornel Filimon (corespondența speciala) Respinsa in nenumarate randuri de guvernul de la Berlin, ideea obligarii anumitor angajați sa se vaccineze revine in centrul atenției, incurajata de explozia de cazuri de COVID-19 in Germania, care consemneaza mai multe infecții ca niciodata de la izbucnirea crizei.…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Incetarea așa-numitei situații epidemiologice de anvergura naționala la 25 noiembrie nu inseamna ca landurile federale nu vor putea continua sa ia masurile care se impun in urmatoarea perioada, subliniaza partidele social-democrat, ecologist și liberal, aflate…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Joia trecuta, strada din fața bisericii protestante Frauenberg din Nordhausen (landul Turingia) parea sa aiba nevoie de intervenția unei mașini de salubrizare, dupa ce un afgan in varsta de 25 de ani a profanat lacașul de cult, aruncand pe caldaram aproape tot…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat duminica Hotararea prin care Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, sunt abilitate sa semneze acordul de transfer al pacientilor cu COVID-19 in Germania. “Se abiliteaza Ministerul…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) In spiritul ”libertații religioase și al diversitații”, administrația orașului Koln a hotarat sa permita chemarea la rugaciune a muezinului in difuzoare, explicand ca este vorba despre ”un gest de respect” fața de comunitatea musulmana care traiește in metropola…

- Operatorul controversatei conducte Nord Stream 2 a anuntat, luni, demararea operatiunii de umplere cu gaz, pentru prima data. Luna trecuta, grupul rus Gazprom a anuntat finalizarea lucrarilor de constructie la gazoductul care este compus din doua linii separate, ce pot sa transporte anual 55 de miliarde…

- Pe 18 septembrie debuteaza iMapp Bucharest 2021, cel mai mare eveniment de new media art din Romania și in top 3 concursuri de video mapping la nivel internațional. Evenimentul va incepe la ora 17.00, in Piața Constituției, iar intrarea este libera. Șase echipe internaționale, premiate la festivaluri…

- Guvernul a anunțat oficial ca ședința de guvern, suspendata miercuri la pranz, va fi reluata la ora 19.00, conform programului anunțat. Asta, deși liderii USR-PLUS au declarat ca nu vor participa la aceasta. UPDATE. USR PLUS a anunțat ca secretarii de stat PNL care vor semna in locul miniștrilor absenți,…