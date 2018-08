Stiri pe aceeasi tema

- Tarom intentioneaza sa lanseze in sezonul toamna-iarna o cursa catre Berlin, aceasta fiind a cincea destinatie pe care operatorul national aerian o va opera intre Romania si Germania. "Suntem în analiză şi dorim să lansăm cât mai curând cursa spre Berlin. Berlinul…

- Comisarul european insarcinat cu Transporturile a pledat miercuri, in presa germana, in favoarea introducerii unor taxe rutiere urbane asupra vehiculelor diesel in Europa, in vederea evitarii introducerii unor interdictii de circulatie, considerate ”frustrante”, relateaza AFP. In contextul in care dezbaterea…

- Peste 1.200 de joburi sunt puse la bataie de angajatorii din 17 state europene, prin intermediul retelei EURES Romania. Care sunt ce meseriile cautate și țarile care ofera cele mai multe posturi vacante. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.247…

- In perioada 11.05-18.05, HORNBACH Romania, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și gradinarit, a organizat, pentru al treilea an consecutiv, activitați creative și educative, in cadrul programului „Școala Altfel“, la care au participat aproximativ 140 de copii. Concomitent…

- Angajatorii din spatiul economic european au vacante 993 de locuri de munca, cele mai multe fiind in Austria, unde se cauta bucatari si camerise, in Germania, unde sunt cautati electricieni, sudori si instalatori, si in Olanda, unde angajatorii au nevoie de muncitori care sa sorteze si sa impacheteze…

- Prim-ministrul Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a declarat ca se afla in discutii cu alti lideri europeni pentru a crea un centru pentru refugiatii care nu au primit azil. Tabara ar urma sa fie plasata in Europa, dar nu intr-o tara membra UE, scrie Reuters. Germania, Olanda si Austria se afla printre…