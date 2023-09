Germania a semnat acorduri cu Italia, Spania şi Suedia privind dezvoltarea unui succesor al tancului Leopard 2 Daca va fi confirmat, acordul va supara cu siguranta Franta, care, in 2017, a convenit cu Berlinul sa dezvolte un tanc franco-german care sa ii succeda tancului german Leopard 2 si celui francez Leclerc, intr-un proiect afectat de intarzieri si dezacorduri. Initiativa urmeaza sa aiba loc sub conducerea companiilor Krauss-Maffei Wegmann (KMW) si Rheinmetall (RHMG.DE), producatorii germani de arme care construiesc Leopard 2, a relatat Handelsblatt, citand surse industriale si politice. Ministerul german al Apararii nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii. Un purtator de cuvant al Rheinmetall… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

