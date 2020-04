Germania, a patra țară care anunță testarea pe oameni a unui vaccin COVID-19 Compania farmaceutica germana BioNTech, care lucreaza cu Pfizer, din SUA, a declarat, miercuri, ca 12 participanți la un studiu clinic din Germania au primit doze de candidat la vaccin BNT162 incepand cu 23 aprilie. 15 martie – Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase din S.U.A. a inceput faza I de testare pe oameni – […] The post Germania, a patra țara care anunța testarea pe oameni a unui vaccin COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Primele studii clinice (realizate pe pacienti umani, n.r.) pentru testarea unui vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus vor fi lansate in Germania de compania BioNTech, cu sediul in orasul Meinz, in colaborare cu laboratorul american Pfizer, a anuntat miercuri autoritatea federala germana care…

