Germania a incheiat un contract pentru achizitia a 38 de avioane de lupta Germania a semnat un contract cu Airbus pentru achizitia a 38 de noi avioane de lupta de tipul Eurofighter, a anuntat miercuri, 11 noiembrie, grupul aeronautic european, o decizie care vizeaza reinnoirea flotei sale invechite de avioane de vanatoare, relateaza AFP.



Deputatii din Bundestag, camera inferioara a Parlamentului german, si-a dat joi acordul pentru aceasta achizitie, a carei livrare este prevazuta sa aiba loc intre 2025 si 2030, acordandu-i o alocare de aproape 5,5 miliarde de euro.



"Aceste 38 de aparate se numara printre cele prevazute intr-un plan mai amplu" prezentat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii din Bundestag, camera inferioara a Parlamentului german, si-a dat joi acordul pentru aceasta achizitie, a carei livrare este prevazuta sa aiba loc intre 2025 si 2030, acordandu-i o alocare de aproape 5,5 miliarde de euro. Aceasta prima comanda confirmata de 38 de avioane Eurofighter, cunoscuta…

- Rata de infectare crește de la o zi la alta in majoritatea statelor europene, astfel ca liderii eurpeni impun noi restricții in mod continuu. Regatul Unit, Spania, Franța sau Germania se confrunta cu o creștere considerabila a cazurilor de COVID-19.

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat sambata un "important" program de cumparare de arme si o reorganizare a fortelor armate ale tarii, in timp ce tensiunea cu Turcia creste in Mediterana orientala, informeaza France Presse, citata de Agerpres.

- Ministrul de externe al Spaniei, Arancha Gonzalez Laya, a declarat marti, intr-un interviu la postul de radio RNE, ca executivul din care face parte insista pe o armonizare la nivelul intregii Uniuni Europene a masurilor de calatorie in timpul pandemiei de coronavirus pentru a limita problemele cu…

- 11 noi tari au fost incluse in lista statelor pentru care permisele auto pot fi preschimbate in Romania fara examen. Printre acestea se numara si Marea Britanie.Ordinul MAI nr. 128/2020, publicat in Monitorul Oficial, include 11 noi state in lista tarilor emitente de permise de conducere nationale ce…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca recurge la armata – care urmeaza sa mobilizeze 2.000 de militari – pentru a ajuta regiunile, competente in domeniul sanatatii, sa lupte impotriva unei ”explozii” a noilor cazuri de Covid-19, relateaza AFP. ”Guvernul spaniol va pune la dispozitia regiunilor…

- "Sunt bucuros ca acest demers prinde viata! Avem o relatie excelenta cu Thierry Meignen, primarul orasului Blanc-Mesnil, de langa Paris, unde traiesc aproximativ 2.000 de romani. A primit cu multa deschidere propunerea ambasadei, care a fost imediat sprijinita de catre Institutul Limbii Romane si…

- In ultimele zile, Franța, Germania și Italia au inregistrat cele mai mari cazuri zilnice din primavara și pana acum, iar Spania se afla in mijlocul unui focar major. Belgia, Croația, Olanda, Regatul Unit au inregistrat, de asemenea, o situație recenta, scriu jurnaliștii New York Times. O parte din criza…