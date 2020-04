Germania a facut peste 332.000 de teste in ultima saptamana si are capacitate si mai mare

Stiri pe aceeasi tema

- Laboratoarele germane au prelucrat saptamana trecuta 332.414 teste pentru depistarea cazurilor de COVID-19, cu 5,9% mai multe fata de saptamana anterioara, a anuntat un grup comercial implicat in aceasta activitate, adaugand ca exista o capacitate de testare suplimentara disponibila pentru situatia…

- "Ne furam singuri caciula. Acceptam sa fim mintiti si propagam minciuni! Si ne chinuim mai mult degeaba! Romania a efectuat cu totul, in peste o luna, doar 40.000 de teste (unele persoane au fost testate de mai multe ori conform procedurii). 40.000 de teste la o populatie de 20 de milioane si la peste…

- Romania are cel mai redus nivel al cheltuielilor pentru sanatate din UE, atat ca procent din PIB cat și ca valoare pe cap de locuitor, arata datele Eurostat publicate marți.Citește și: Experții medicali trag semnalul de alarma: coronavirusul este o epidemie de panica in masa Cheltuielile…

- Germania si-a sporit eforturile prin care incearca sa limiteze raspandirea coronavirusului si efectueaza 500.000 de teste pe saptamana, a spus medicul Christian Drosten, de la Spitalul Universitar Charite din Berlin, citat de Euronews . „Principalul motiv pentru care Germania inregistreaza atat de putine…

- Germania a reușit sa mențina o rata scazuta a numarului de decese prin testarea cat mai multor persoane saptamanal: 500.000. Germania, una dintre țarile afectate de pandemia de coronavirus, a inceput sa faca 500.000 de teste saptamanal, ceea ce reprezinta o medie de peste 70 de mii de teste efectuate…

- Compania germana Bosch a anunțat ca a dezvoltat un test rapid pentru COVID-19 ce poate detecta o infecție cu noul coronavirus SARS-CoV-2 în mai puțin de doua ore și jumatate – interval masurat din momentul prelevarii probei și pâna la sosirea rezultatului. Testul rapid permite depistarea…

- In plina criza pandemica, marile puteri nu stau cu mainile incrucișate și cauta soluții. China, SUA și Germania lucreaza asupra crearii unui vaccin anticoronavirus. Beijingul a autorizat deja primele teste.

- "Vom avea un rezultat, am inteles, de la Matei Bals, in seara aceasta, in jurul orei 9,00 (21,00 - n.r.) Am avut mai multi suspecti de coronavirus, niciunul nu a fost confirmat", a declarat ministrul Sanatații, Victor Costache.Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat miercuri, referindu-se la…