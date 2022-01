IPJ Ialomita: Comunicat de presa - 19.01.2022

Nr. 53084 din 19 Ianuarie 2022 COMUNICAT DE PRESA ACTIUNI PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SI LIMITAREA INFECTARII CU VIRUSUL SARS COV 2 Prioritare tuturor institutiilor cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice sunt sanatate si siguranta cetatenilor, context in care, in aceasta perioada sunt desfasurate… [citeste mai departe]