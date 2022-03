Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta in Europa la energie au crescut semnificativ miercuri dupa ce Germania a activat prima faza a planului de urgenta destinat garantarii aprovizionarii cu gaze naturale, pregatindu-se pentru o posibila intrerupere a livrarilor de gaze rusesti, scrie agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

