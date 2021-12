Gerard Pique (34 de ani), fundaș central la FC Barcelona, apreciaza evoluțiile rivalului Vinicius Junior (21) din acest sezon. Brazilianul este unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Real Madrid in actuala stagiune. In mod surprinzator, Gerard Pique, unul dintre cei mai mari rivali ai clubului Real Madrid, lauda unul dintre jucatorii „blanco”. Este vorba despre extrema stanga Vinicius Junior, titular incontestabil la Real Madrid in acest sezon. ...