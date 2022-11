Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul in varsta de 35 de ani al echipei FC Barcelona, Gerard Pique, a anuntat joi ca meciul cu Almeria, din etapa urmatoare a campionatului spaniol, va fi ultimul din cariera sa de fotbalist. Gerard Pique, campion mondial cu Spania in 2010, va pune punct carierei sale de jucator in meciul din La…

- Mii de oi au putut fi vazute, duminica, in locul automobilelor pe strazile din Madrid, acestea fiind manate de catre ciobani prin Plaza Mayor, din centrul capitalei Spaniei, in drumul lor spre pasunile de iarna, transmite Reuters. Localnicii si turistii s-au aliniat de o parte și de alta a drumului…

- Chindia Targoviște a produs surpriza etapei a 12-a a Superligii, invingand-o pe Rapid, scor 2-1. Echipa dambovițeana a reușit prima victorie a in acest sezon al Superligii. Tehnicianul Chindiei, Toni Petrea, s-a declarat deranjat de afirmațiile facute de catre rapidistul Antonio Sefer (22 de ani), care…

- Manchester United si Arsenal se intalnesc, duminica, 4 septembrie, de la ora 18:30, in cel mai asteptat meci din etapa a 6-a a campionatului Angliei, transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Fara niciun punct obținut in primele 2 etape, Manchester United pare victima sigura pe propriul teren in fața lui Liverpool, iar oaspeții au cea mai mare cota din lume sunt la Mozzart Bet! Manchester United – Liverpool (ora 22:00) cota 1.75 Chiar daca banca tehnica a fost preluata de Erik Ten Hag, fostul…

- Antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti a confirmat ca mijlocasul brazilian Henrique Casemiro i-a comunicat ca doreste sa plece de la campioana Spaniei si a Europei si sa semneze cu Manchester United.”Este o tema despre care am vorbit dimineata cu el, isi doreste o noua provocare, o noua oportunitate”,…