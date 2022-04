Gerard Depardieu se leapădă de Putin: "excesele nebunești". Actorul face donații importante pentru ucraineni “Poporul rus nu este responsabil de excesele nebunesti inacceptabile ale conducatorilor lor cum este Vladimir Putin”, a precizat intr-un comunicat actorul.Acesta a anunțat ca banii obtinuti din cele trei concerte ale sale din aprilie, de la Theatre des Champs-Elysees, vor ajunge la “victimele ucrainene”.Depardieu va sustine cele trei concerte in 1, 2 si 3 aprilie.“Banii din biletele pentru cele trei concerte vor ajunge la victimele ucrainene ale acestui tragic razboi fratricid. Intotdeauna am avut o inclinatie catre poporul rus, descris atat de bine de Dostoievski, Tolstoi, Gogol, Pasternak si… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

