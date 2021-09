Gerard Butler filmează în Puerto Rico ''The Plane'', un proiect…

Actorul britanic Gerard Butler se afla in Puerto Rico pentru a participa la filmarile productiei "The Plane", un lungmetraj al studioului Lionsgate ce presupune o investitie directa pentru insula de peste 65 de milioane de dolari si cu un impact financiar estimat de guvernul local la 136 de milioane de dolari, relateaza EFE. Gerard Butler a declarat luni ca este fericit sa filmeze in Puerto Rico, unde s-a intalnit cu guvernatorul insulei, Pedro Pierluisi, care s-a interesat de stadiul proiectului la care participa actorul scotian. "Toate persoanele pe care le-am intalnit sunt fermecatoare si ma…