Ger de crapa pietrele: Temperaturi inregistrate, la ora 06.00, la statiile din judetul Constanta. Vezi unde este temperatura minima

Stiri pe aceeasi tema

- Maxima din judetul Constanta de la aceasta ora, 10.5ordm;C, s a inregistrat la Constanta Dig.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, temperaturile din termometrele de la statiile meteo de pe raza judetului Constanta inregistrau astazi, la ora 07.00, valori cuprinse intre 8.6ordm;C si 10.5ordm;C.Cel…

- Cel mai rece este la Harsova acolo unde s au inregistrat 9.9ordm;C.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, temperaturile din termometrele de la statiile meteo de pe raza judetului Constanta inregistrau astazi, la ora 07.00, valori cuprinse intre 5.9ordm;C si 9.9ordm;C.Cel mai rece este la…

- Pe parcursul zilei de azi vremea va fi inchisa și temporar va ninge in Capitala. Se va depune un strat nou de zapada de 3-7 centimetri, transmite Administratia Nationala de Meteorologie. Temperaturile...

- Se schimba vremea, in Bucuresti, in urmatoarele zile, unde se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, iar maxima nu va mai depasi zero grade Celsius, conform datelor publicate, vineri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, pe parcursul intervalului 8 ianuarie,…

- Regimul termic prognozat pentru Bucuresti se va schimba radical in urmatoarele zile, comparativ cu intervalul anterior, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, iar maxima nu va mai depasi zero grade Celsius, conform datelor publicate, vineri, de Administratia Nationala…

- Se schimba vremea, in Bucuresti, in urmatoarele zile, unde se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, iar maxima nu va mai depasi zero grade Celsius, conform datelor publicate, vineri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, pe parcursul intervalului 8 ianuarie,…

- Meteorologii prognozeaza o vreme schimbatoare pentru Capitala in urmatoarele patru zile, cu temperaturi peste cele normale ale perioadei, miercuri si joi, respectiv cu o racire accentuata a regimului termic, vineri si sambata.Potrivit prognozei publicata, miercuri, de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Iarna pare sa isi ceara drepturile de a intra in actiune Temperaturile resimtite la nivelul judetului Constanta, in aceasta dimineata, la ora 08.00, au fost negative in cea mai mare parte.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, la Constanta erau 0 grade la ora 8 dimineata, 2 grade erau inregistrate…