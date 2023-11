Georgia va începe negocierile de aderare la UE după alegerile parlamentare Președintele georgian Salome Zurabishvili considera ca negocierile privind aderarea republicii la UE vor incepe dupa alegerile parlamentare din țara, care sunt programate pentru toamna anului 2024, transmite Trend. "Sper ca dupa ce vom avea alegeri parlamentare democratice se va crea o noua coalitie si in acest caz vom indeplini toate conditiile si vom incepe negocierile de aderare la UE. Suntem cu un an in urma Ucrainei si Moldovei, iar anul acesta vom trebuie sa ajunga din urma, iar Europa ar trebui sa fie langa noi”, a spus Zurabishvili. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

