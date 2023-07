Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 14 ani, lasat in grija bunicilor din Republica Moldova, a fost gasit de politistii de frontiera pe raza localitatii vasluiene Dranceni, dupa ce a traversat inot raul Prut, cu intentia de a ajunge la rudele sale din Italia. Potrivit Poliției de Frontiera Iasi, o patrula mixta, formata…

- Italia ne va fi alaturi și va susține Chișinaul, Kievul și Tbilisi in calea spre aderarea europeana. Premierul Italiei, Georgia Meloni, a facut aceste declarații la deschiderea Summitului Comunitații Politice Europene, care are loc astazi la Bulboaca. Potrivit oficialei europene, liderii mondiali participa…

- Acțiune spectaculoasa a EUROPOL, care a desființat Clanul Balcanilor de Vest, arestand 37 de membri care faceau trafic de arme, de droguri dar și infracțiuni extrem de violente in Europa. Inculpații au fost prinși in urma unor descinderi in Croația, Germania, Slovenia, Italia, Belgia și Țarile de Jos,…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii din Uniunea Europeana nu erau ocupati – in educatie sau formare, asa-numitii NEET – in anul 2022, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Romania este campioana UE la acest capitol, urmata de Italia și Grecia, in vreme Olanda are cei mai puțini tineri…

- Ciclonul care a facut prapad in Italia isi continua ravagiile spre sudul si estul Europei. Avertizari de vant, furtuni si inundatii au fost emise in mai multe tari, inclusiv Romania. In Croatia este cod rosu de vant puternic, iar autoritatile au avertizat populatia cu privire la calamitatile din urmatoarele…

- Cristian Terheș și alți doi europarlamentari din Italia și Danemarca sunt acuzați, in Parlamentul European, de un discurs al urii in timpul unei dezbateri privind drepturile femeilor. Europarlamentarul roman a fost ales in PE pe listele Partidului Național Țaranesc Creștin Democrat, face parte din Grupul…

- Un barbat de 35 de ani din Craiova a fost retinut de politisti dupa ce s-a folosit de metoda “loverboy” si a obligat patru femei sa se prostitueze in mai multe tari din Europa. Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a anuntat ca politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj au retinut,…

- Capitanul Lazio Roma, Ciro Immobile, a intrat frontal cu SUV-ul sau intr-un tramvai, in centrul Romei. Conform presei sportive din Italia, fotbalistul a suferit o dauna totala a mașinii sale, dar el nu a pațit nimic grav. ???????? Ciro Immobile percute par un tram, les images impressionnantes de sa…