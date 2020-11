Stiri pe aceeasi tema

- Georgia, unul dintre statele americane in care cursa prezidențiala a fost extrem de stransa, va efectua o renumarare manuala a tuturor voturilor de la alegerile din 3 noiembrie. Diferența cu care candidatul democrat, Joe Biden, a caștigat alegerile in acest stat a fost de sub 0,5%, 14.111 de voturi.…

- Echipa de campanie a presedintelui american in exercitiu Donald Trump a formulat un recurs la un tribunal federal, in Pennsylvania, cu scopul de a-i impiedica pe oficialii locali sa certifice victoria presedintelui-ales Joe Biden in acest stat, relateaza Reuters.

- Numerosi lideri internationali, ai Uniunii Europene si ai NATO au adresat sambata mesaje de felicitare presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa victoria acestuia in fata presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, la alegerile din 3 noiembrie, transmit agentiile internationale de presa.…

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Trei organizații majore, CNN, AP și The New York Times, au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania. A obținut astfel 273 de electori, peste cei 270 necesari pentru a ajunge la Casa Alba. Anunțul este o estimare a…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, continua sa isi consolideze, sambata, avansul fata de republicanul Donald Trump si este aproape de victorie in alegerile pentru fotoliul de la Casa Alba, anunta CNN.Biden are acum 49,4 la suta din suta din voturi in statul Georgia, in timp…

- Candidatul democrat in algerile prezidențiale din Statele Unite, Joe Biden, l-a depașit pe Donald Trump in statul-cheie Georgia, fiind foarte aproape de victoria in cursa pentru Casa Alba. Numaratoarea voturilor nu s-a incheiat inca, iar Donald Trump trebuie sa obțina victoria in statul Georgia pentru…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a ajuns pe primul loc in statul Georgia si se apropie de locul intai si in Pennsylvania, ceea ce i-ar permite sa obtina victoria in scrutinul prezidential,...

