George Todică: tehnică virtuoză – climat poetic al claviaturii Am ajuns lipsit de grija „la pomul laudat": recitalul pianistului George Todica, programat joi, 11 mai, la Universitatea de Arte din Iasi in sala „Eduard Caudella". Premiul al II-lea acordat anul trecut de juriul Concursului International „George Enescu", alte distinctii importante primite in Marea Britanie, Olanda si Franta, inregistrarile, vestile despre recitalurile din renumita sala londoneza de concerte camerale „Wigmore", despre turneele si cele patru discuri realizate impreuna cu soprana Charlotte Hoather s-au adunat in tot atatea invitatii la auditie. Lucrari cunoscute in numeroase interpretari… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

