Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul George Soros a realizat o analiza economica si de politica externa intr-un articol publicat in Wall Street Journal, citat de Al-Jazeera. Omul de afaceri a tras semnalul de alarma cu privire la piata chineza si la președintele chinez Xi Jinping. George Soros a criticat miscarile facute de…

- Viața fiului in varsta de 39 de ani al exilatului Ashraf Ghani este mult diferita fața de groaza care se desfașoara pe strazile capitalei afgane, unde talibanii incep sa-și exercite stapanirea prin teroare. Tarek s-a nascut in Statele Unite și a crescut in Maryland cu mama lui libaneza Rula. Acesta…

- ​China a început sa lucreze la ceea ce ar putea fi o extindere semnificativa a capacitatilor sale nucleare, dar analistii spun ca motivele din spatele acestor actiuni sunt înca neclare, relateaza marti dpa și Insider, conform Agerpres. Dupa descoperirea unui siloz de rachete în…

- Senatul SUA a adoptat miercuri, 14 iulie, o lege care interzice importurile de produse din regiunea Xinjiang din China. Este cel mai recent efort al Washingtonului de a pedepsi Beijingul pentru ceea ce oficialii americani afirma ca este un genocid impotriva minoritații uigure și a altor grupuri musulmane.…

- O companie din Olanda numita ASML a ajuns sa valoreze aproape 300 miliarde dolari fiindca produce printre cele mai complexe utilaje industriale create vreodata de om: mașinarii gigantice care fabrica cele mai noi microprocesoare. Cum criza semiconductorilor persista și a afectat mai multe industrii,…

- Casa Județeana de Pensii Covasna deruleaza in continuare procedura de evaluare a dosarelor de pensie prevazute de Ordinul MMPS nr. 108/2021. Procedura de evaluare a pensiilor consta, in afara de identificarea stagiilor de cotizare contributive, a celor asimilate și a celor necontributive, și in…

- Canada a denuntat marti la ONU, in numele a aproximativ 40 de tari, situatia drepturilor omului in regiunea chineza Xinjiang si in Hong Kong, in timp ce Beijingul a replicat cerand o ancheta privind violarile drepturilor indigenilor canadieni, relateaza France Presse.

- Beijingul a denunțat, luni, declarația comuna a liderilor G7, prin care au fost criticate acțiunile țarii in Xinjiang, Hong Kong sau in ce privește relația cu Taiwan. Mai precis, duminica, liderii țarilor G7, reuniți la Cornwall, au condamnat acțiunile represive pe care guvernul chinez le intreprinde…