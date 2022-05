George Soros: „Invadarea Ucrainei nu a apărut din senin” “Invazia rusa din Ucraina ar putea marca inceputul celui de-Al Treilea Razboi Mondial”. Declarația ii aparție lui George Soros, atat de hulitul filantrop american de origine ungara, care, deși in varsta de 91 de ani, a fost prezent la Forumul Economic de la Davos, din Elveția. Iata citeva din declarațiile sale așa cum au aparut in cotidianul britanic The Guardian: “Invadarea Ucrainei nu a aparut din senin. Lumea a devenit tot mai mult arena unor lupte intre doua sisteme de guvernare diametral opuse – societatea deschisa și societatea inchisa. Astazi, Rusia și China reprezinta cea mai mare amenințare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gao Yusheng, care s-a pensionat in urma cu peste un deceniu dupa o cariera petrecuta mai ales in Rusia și Asia Centrala, a declarat la un seminar online al Academiei Chineze de Științe Sociale ca razboiul Rusiei este un eșec, relateaza The Guardian .Gao a afirmat ca Moscova, sub conducerea lui Putin,…

- Presedintele Serbiei calca pe urmele premierului Ungariei si insista sa se pozitioneze de partea Rusiei! Alexandar Vucici spera ca, prin faptul ca nu impune sanctiuni Moscovei, va obtine gaze rusesti mai ieftine in comparație cu alte state europene. Presedintele Serbiei este constient de faptul ca…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat miercuri ca membrii alianței au convenit sa consolideze sprijinul acordat Ucrainei, avertizand ca razboiul declanșat de Rusia ar putea dura chiar și ani intregi și ca trupele Moscovei pregatesc „o mare batalie in Donbas”, relateaza BBC și The Guardian…

- Vicepremierul Poloniei, Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), a declarat duminica aceasta ca tara sa este dispusa sa gazduiasca focoase nucleare americane si a pledat pentru cresterea cu 50% a numarului militarilor americani pentru consolidarea flancului estic…

- „Ucraina face parte din familia europeana. Agresiunea lui Putin asupra Ucrainei este o agresiune asupra tuturor principiilor pe care le impartasim, este un atac la adresa democratiilor, a suveranitatii statelor, asupra libertatii unui popor de a-si alege destinul si de a-si construi viitorul. Modul…

- Potrivit Sky News, Putin a facut acest comentariu sambata, la televiziunea rusa de stat.El a reluat teza conform careia Rusia vrea ca Ucraina sa fie "demilitarizata, denazificata" și neutra.Pe de alta parte, liderul rus a dezmințit ca ar vrea sa impuna legea marțiala in țara.Anterior, Kremlinul a susținut…

- Din Kievul aflat sub amenințarea trupelor ruse, profesorul Olexii Haran a vorbit cu Libertatea despre determinarea ucrainenilor și strategia Moscovei care ar putea, spune el, sa urmeze exemplul folosit in Groznii, capitala Ceceniei, bombardanta violent de Rusia in trecutul deloc indepartat. Haran a…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a cerut marți omologului sau chinez Wang Yi sa foloseasca legaturile Beijingului cu Moscova pentru a pune capat invaziei militare ruse asupra Ucrainei, a transmis ministerul de externe ucrainean, intr-un comunicat, citat de Reuters.Potrivit declarației,…