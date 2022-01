Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Iasi, Alexandru Muraru, a declarat luni, 24 ianuarie, cu referire la incidentul de la Iasi in care a fost implicat copreședintele AUR George Simion, ca in timp ce autoritatile au fost prudente, „provocatorii de la AUR” au incercat sa creeze conflicte si violente in preajma acestei zile.…

- Copresedintele AUR, George Simion, a fost stropit cu cerneala, luni, la Iasi, in timpul manifestatiei pe care partidul a organizat-o in centrul orasului cu prilejul Zilei Unirii. In Piata Unirii s-au strans atat sustinatori, cat si contestatari ai formatiunii. Politistii au deschis, luni, dosar penal…

