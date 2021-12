Liderul deputatilor AUR, George Simion, acuza imixtiuni ale unor ambasade in justitie sau in alte activitati institutionale, referindu-se punctual la cazul in care este implicata senatoarea Diana Sosoaca, fosta sa colega de partid. “Mi se pare suspect felul in care institutii ale statului roman aleg sa actioneze de parca s-a intamplat vreo crima sau ceva. Vineri s-a intamplat incidentul asta, deja sambata aduceri la Parchet. Ne aducem aminte de cazuri de trafic de carne vie, cazul de la Caracal, vedem ca institutiile statului roman nu au fost atat de prompte. Dar vedem, cand intervine o ambasada,…