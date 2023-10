Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR, deputatul George Simion, l-a criticat, miercuri, pe premierul Marcel Ciolacu, despre care afirma ca nu face decat sa urmeze "punct cu punct ordinele primite de la Banca Mondiala, Comisia Europeana si FMI.

- Președintele AUR, George Simion, a criticat, in cadrul unei conferințe de presa, decizia guvernului Ciolacu de a limita plațile in numerar, anunțand ca formațiunea pe care o conduce se va opune acestui lucru prin toate mijloacele de care dispune in Parlament.”Se urmarește eliminarea numerarului intr-o…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, ca o vede pe sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, drept candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor si ca presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ar trebui sa fie candidatul social-democratilor la acest scrutin, potrivit Agerpres. „Da.…

- „Eu imi doresc ca pana la 1 ianuarie sa am promulgata legea pensiilor, intreaga reforma a pensiilor, cea prevazuta in cererea de plata numarul 4", a afirmat Ciolacu, la un post TV.El a mentionat ca, impreuna cu Banca Mondiala si cu Comisia Europeana, s-a decis sa se mearga pe varianta prin care se…

- Presedintele AUR, George Simion, a afirmat, sambata, la Constanta, ca problema Schegen va fi „rezolvata” de catre premierul Marcel Ciolacu, deoarece acesta i-a dat in judecata pe austrieci. Simion a mai declarat ca probabil si aderarea la Spatiul Schengen va fi rezolvata asa cum a fost si plafonarea…

- PSD și PNL sunt din nou fața in fața pentru a discuta daca impun sau nu noi taxe și impozite. Coalitia reia luni discutiile pe marginea masurilor fiscale de reducere a deficitului bugetar inclusiv prin noi taxe și impozite, potrivit unor surse politice. Masurile fiscale vor fi anunțate odata cu rectificarea…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu a declarat sambata ca in noua lege a salarizarii, la care se lucreaza la minister, se doreste ca sporurile sa fie de maximum 20%, astfel incat sa nu mai fie categorii de beneficiari care primesc venituri mai mari decat presedintele Romaniei. Ea a mai spus ca reforma…