- Procurorii Parchetului General au deschis dosar penal dupa ce copreședintele AUR George Simion l-a agresat in Parlament pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. Parchetul General a anunțat ca dosarul penal vizeaza fapte de ultraj și tulburarea liniștii publice. „La data de 8 februarie 2022, urmare a sesizarii…

