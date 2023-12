George Simion transmite ca nu regreta „absolut nimic”, din ceea ce s-a intamplat marți seara, la dezbaterile pe bugetul Romaniei, din Parlament. ”Au trimis-o pe Șoșoaca, pur și simplu, ca o unealta sa ne strice protestul, cum o face de doi ani. Și, acum, marea avocata a scris o plangere de te doare mintea. E scrisa cu picioarele. A depus-o impotriva mea, astazi, ca am șantajat-o, am agresat-o sexual. Eu am incercat sa o ocolesc, sa-mi vad de protestul meu. Daca nu s-a putut, trebuie pus piciorul prag. Nu regret absolut nimic din ziua de ieri. Și n-am lovit-o, n-am agresat-o. Nu cred ca e un barbat…