PATRIOT… George Simion a fost intampinat la Barlad cu paine, sare și … țuica, un obicei mai mult maramureșean. Acesta a venit in orașul rulmenților sa fie alaturi la infiițarea in mod oficial a Organizației AUR și sa-i dea incredere noului lider, Octav Chiriac, un politician scos din lada de gunoi a politicii vasluiene și […] Articolul George Simion, mai tare ca patriarhul. La Barlad, apariția sa a oprit slujba unui preot, iar discursul sau a taiat rasuflarea celor prezenți (FOTO, VIDEO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .