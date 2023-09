Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, a declarat joi, la Ploiesti, ca in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din 2024 vor fi reprezentantii PSD si ai AUR, punctand ca partidul pe care il conduce "nu bate palma cu sistemul", informeaza Agerpres."Am vazut doua Romanii - Romania urbana, care serveste…

- Alegerile prezidențiale se apropie cu pași repezi, iar calculele sunt in toi. Inclusiv la casele de pariuri. Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, este favorit la casele de pariuri in ce privește caștigarea alegerilor prezidențiale. Casele de pariuri ofera o cota de 2,50 ca Geoana sa castige…

- Candidata Stangii, socialista Luisa Gonzalez, este invingatoarea primului tur al alegerilor prezidențiale anticipate de duminica din Ecuador, obținand 33% din voturi. La al doilea tur de scrutin, ce va avea loc la 15 octombrie, ea il va avea drept competitor pe Daniel Noboa, candidat-surpriza al Dreptei…

- Liderul AUR George Simion afirma ca partidul pe care il conduce are zece variante de candidat la alegerile prezidentiale, precizand ca, din interiorul partidului, acestea ar putea fi Claudiu Tarziu, Cristian Terhes, Gheorghe Piperea, iar din afara partidului, Ioan Aurel Pop, Mircea Diaconu, Andrei Marga.…

- Fosta Prima Doamna a Guatemalei Sandra Torres se va confrunta cu un alt candidat de centru-stanga, nepreconizat de sondaje, Bernardo Arevalo, in turul doi al alegerilor prezidentiale, care va avea loc in luna august, informeaza Rador.Consiliul Electoral al Guatemalei a declarat ca rezultatele preliminare…

- "Reprezentantii nostri ori vor sa faca blat cu PSD, PNL, ori se cauta cumpararea lor. Sistemul lui Klaus Iohannis mai are putin si-si da duhul... acum se rasuceste in mormant. Sistemul lui Iohannis este cel care ne a tinut in ultimii 10 ani...dupa alti 10 ai lui Basescu in saracie, in batjocura. Sistemul…