Presedintele AUR, George Simion a afirmat, la un post de televiziune, ca uraste “acest stat artificial numit Republica Moldova” si a susținut ca tara vecina nu va intra niciodata in Uniunea Europeana . El mai afirma ca premierul Marcel Ciolacu „ in loc sa urmareasca obiectivul unionist al natiunii romane, se ocupa sa-si discrediteze adversarii politici”. George Simion a fost intrebat de ce este interzis in Republica Moldova. “Pentru activitatea mea unionista. Toata viata mea am fost interzis in Republica Moldova. A anuntat premierul, premierul Recean la solicitarea premierului Marcel Ciolacu.…