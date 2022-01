Stiri pe aceeasi tema

- „Ce a spus Dominic Fritz (primarul Timisoarei - n.r.) e o minciuna sfruntata. Oamenii aceia nu erau adusi cu autocarul, nu avem nicio legatura cu Noua Dreapta, care avea un protest la jumate de ora dupa. (...) Nu s-a comis niciun act de violenta, noi am intrat in Primaria Timisoarei fara sa vina vreun…

- Politistii s au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal, vineri, 14 ianuarie, dupa ce membri ai AUR au intrat in sediul Primariei Timisoara.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Timis, a fost intocmit un dosar penal pentru violarea sediului profesional, in care se efectueaza…

- Fostul președinte USR, Dan Barna, ii numește „neofasciști” pe membrii AUR care au patruns vineri in Primaria Timișoara. „Totul are o limita! Simion și gașca lui din AUR, acești neofasciști ai Romaniei, nu trebuie lasați sa continue sa intimideze autoritațile și cetațenii in timp ce forțele…

- Liderul formațiunii, George Simion, s-a intalnit cu mitropolitul Banatului, caruia i-a mulțumit „pentru sfaturile duhovnicești pe care ni le-a dat la sosirea in Banat”, apoi a forțat intrarea in Primaria Timișoara alaturi de susținatorii sai.Zecile de susținatori AUR, printre care și liderul Noua Dreapta…

- Liderul AUR, George Simion, impreuna cu mai multi sustinatori, a intrat in Primaria din Timisoara susținand ca il cauta pe primarul Dominic Fritz pentru a programa o audienta. Ulterior, edilul a spus ca o banda a intrat in mod ilegal in sediu și a cerut Poliției sa-i identifice pe participanți.

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a transmis, vineri, intr-un comunicat, ca o banda de membri si simpatizanti AUR, in frunte cu George Simion, adusi la Timisoara cu autocarul, impreuna cu organizatia Noua Dreapta din Mehedinti, au patruns in mod ilegal in sediul Primariei, prin forta fizica. Primarul…

- Liderul AUR George Simion a descins, astazi, in Primaria Timișoara. Alaturi de zeci de protestatari și membri de partid, George Simion a intrat in Primaria Timișoara, deși nefiind vaccinat in mod normal nu ar fi trebuit sa aiba acces. La finele anului trecut administrația Fritz a marit impozitele,…

- Se cauta 22 de oameni care sa lucreze in Primaria Timișoara, cot la cot cu Dominic Fritz. Primaria Timișoara face, dupa aproape jumatate de an, un nou concurs de angajare. Scopul este sa fie ocupate 22 de posturi, funcții care se regasesc și in vechea organigrama, dupa ce cea noua a fost blocata de…