George Simion: AUR se va lansa şi în Republica Moldova, de Ziua Unirii Basarabiei cu România AUR se va lansa si în Republica Moldova, la Chisinau, eveniment ce va avea loc pe 27 martie, de Ziua Unirii Basarabiei cu România, anunta copresedintele AUR, deputatul George Simion, care se afla în Vama Albita-Leuseni, potrivit Agerpres.

"De-aici, din vama nedreapta care desparte românii, va anunt ca AUR Republica Moldova se lanseaza pe 27 martie si alaturi de noi îi asteptam pe toti patriotii români, oriunde ar trai acestia. Nu dam înapoi niciun metru, nu cedam, iar ultimele 24 de ore nu vor ramâne nepedepsite. Ne repliem pe terenul lor,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

