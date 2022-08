George Puscas a semnat cu Genoa. Atacantul roman va evolua, astfel, in noul sezon la echipa italiana de liga secunda. Atacantul roman va fi coleg cu un alt fotbalist roman, fundasul Radu Dragusin. Genoa a ajuns la un acord cu echipa engleza Reading pentru Puscas (26 ani), pentru suma de 3 milioane de euro, relateaza TuttoMercatoWeb, citata de Agerpres. Contractul este pe o perioada de un an de zile, cu optiune pentru inca trei suplimentari. Puscas a mai jucat in Italia la Bari, Benevento, Novara, Palermo si Pisa. Genoa a acumulat patru puncte din primele doua etape in Serie B. The post George…