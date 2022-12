George Puscas a reusit primul gol al sezonului pentru Genoa. Internationalul roman a pus punct unui secete de aproximativ sapte luni, ultima reusita a sa pentru o echipa de club avand loc la inceputul lunii mai. George Puscas evolueaza la Genoa de la inceputul sezonului, cand a fost transferat sub forma de imprumut de formatia […] The post George Puscas, la primul gol al sezonului! Internationalul roman a deschis scorul in victoria echipei sale, Genoa appeared first on Antena Sport . The post George Puscas, la primul gol al sezonului! Internationalul roman a deschis scorul in victoria echipei…