- Ieri seara, la Chefi la cuțite, a avut loc prima dubla eliminare a acestui sezon dupa proba individuala. Victoria obținuta la battle l-a salvat pe Catalin Scarlatescu de emoțiile acestei probe la care ar fi putut pierde concurenți. In schimb, Sorin Bontea a ramas cu un om in minus, iar Florin Dumitrescu,…

- Echipa gri a lui Florin Dumitrescu și echipa neagra a lui Catalin Scarlatescu au intrat la duel, dupa cel de-al șaselea battle de la Chefi la cuțite sezonul 11. In timpul probei de gatit, George Popescu a trecut printr-un incident neașteptat in bucatarie. Anica a fost cea care i-a sarit in ajutor.

- Vestea ca echipele lui Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au intrat la duel a fost neplacuta pentru toata lumea. Ei bine, neplacerile au continuat și la proba de duel, unde a izbucnit un intreg scandal intre George Popescu și Amalia Esa. Concurentul i-a facut acuzații grave și a izbucnit in nervi.

- Marți seara a avut loc o noua eliminare in ediția 24 din sezonul 11 Chefi la Cuțite. Dupa ce chef Catalin Scarlatescu a pierdut doi concurenți, a venit randul lui chef Sorin Bontea sa se desparta de un membru din echipa.

- Catalin Scarlatescu i-a cucerit pe toți cu felurile de mancare pregatite pe parcursului show-ului Chefi la Cuțite, insa chef-ul este de departe specializat pe preparatele marine. In restaurantul sau de pe litoral, turiștii pot gasi o mulțime de mancaturi din pește la prețuri extrem de accesibile.

- Gina Pistol i-a luat din plin prin surprindere pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu atunci cand a anunțat ce amuleta a pus la bataie, in ediția 14 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 25 aprilie 2023, la Antena 1.

- Competiția de la Chefi la Cuțite a continuat miercuri seara cu o noua ediție spectaculoasa. De aceasta data in platou au venit pentru prima data Nelu Cortea și Catalin Bordea, proaspat caștigatori ai competiției America Express.

Ieri seara, la Chefi cuțite, Catalin Scarlatescu a inregistrat o noua victorie la jocul de amuleta, intr-o ediție a emisiunii care a fost lider de audiența. Competiția continua mai aprig ca niciodata in aceasta seara, cand intrecerea pentru amuleta va isc