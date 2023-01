Stiri pe aceeasi tema

- George Paunescu a facut mai multe dezvaluiri intr-un interviu de excepție acordat Realitatea PLUS. Bobby Paunescu a comentat duminica seara, intr-o ediție speciala, declarațiile tatalui sau și a explicat care era contextul in care Romania ar fi putut "cumpara" Republica Moldova in anii "90."In 92\"…

- In baza unei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Asociaților din 19 decembrie 2022, Vasile Negrila a fost numit noul director executiv al societații B1 TV CHANNEL SRL, incepand cu data de 23 decembrie 2022.La o zi dupa ce Bobby Paunescu, in calitate de administrator al televiziunii, a numit un nou…

- Sorin Oancea este chemat la Tribunal pe 18 ianuarie, in urma acuzațiilor de nereguli fiscale descoperite de ANAF.„In urma controlului ANAF care a fost incheiat și in care au fost descoperite prejudicii statului, document care a fost confirmat și de catre administrator, in sesnsul ca au semnat un document…

- "Acest proiect a fost creat pe 2 principii importante: primul era ca sub nicio forma aceasta televiziune sa nu ia bani de la stat, sunt martori toți, de la Radu Moraru pana la Radu Soviani sau Mihai Marțu, iar al doilea ca aceasta televiziune este facuta pentru cetațean. Noi eram la inceput și ne luptam…

- Bobby Paunescu a vorbit la Realitatea FM despre B1 TV dar și problemele prin care trece televiziunea fondata chiar de omul de afaceri. "Televiziunea asta a fost facuta pe doua principii: toata lumea e libera sa plece sau sa vina și sa nu luam niciodata bani de la stat", marturisește Paunescu.Regizorul…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața intr-un restaurant din Capitala. Imagini de la fața locului au fost surprinse de oamenii care traiesc in preajma. Din video de observa ca fumul a cuprins intreaga incapere, transmite Realitatea . „Apelul la serviciul 112 a fost la ora 10:16. Intr-un local…