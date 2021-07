George Mihăiță a provocat un accident în București. Actorul s-a urcat băut la volan (video) Actorul George Mihaița a fost implicat miercuri seara intr-un accident pe bulevardul Basarabia. In urma controlului facut de polițiștii ajunși la fața locului, s-a stabilit ca actorul de 72 de ani avea alcoolemie 1,05mg/l. Mihaița a intrat intr-o mașina oprita și in refugiul STB. El a fost condus de polițiști la INML, pentru recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. „In jurul orei 21:20, conducatorul auto in varsta de 72 de ani care se deplasa pe Bd. Basarabia, cand a ajuns in dreptul imobilului cu nr. 86 a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat in coliziune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

