Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat de Comisia de Control SRI marti, 4 septembrie, a anuntat presedintele Comisiei, Claudiu Manda. Invitatia vine in contextul ultimelor declaratii legate de scrisoarea trimisa de Rudolph Giuliani. "M-am consultat cu conducerea Comisiei si il vom audia…

- Claudiu Manda a declarat ca George Maior va ajunge in fața Comisiei de Control al Serviciului Roman de Informații pe patru septembrie. Ambasadorul va trebui sa raspunda la o serie de intrebari cu privire la activitatea sa din timpul in care a fost președinte al SRI. "Sper sa vina" „Nici…

- Ambasadorul României în SUA, George Maior, va fi audiat de Comisia de Control SRI marti, 4 septembrie, a declarat presedintele Claudiu Manda. Invitatia vine în contextul ultimelor declaratii legate de scrisoarea trimisa de Rudolph Giuliani.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat de Comisia de Control SRI marti, 4 septembrie, a declarat pentru MEDIAFAX, presedintele Claudiu Manda. Invitatia vine in contextul ultimelor declaratii legate de scrisoarea trimisa de Rudolph Giuliani.

- Președintele Comisiei de Control al SRI, Claudiu Manda, susține ca, cel mai probabil,peste doua saptamani, conducerea SRI va fi chemata la comisie pentru discuții referitoare la protocoale și la modificarea legislației."Saptamana aceasta nu o sa avem aceasta intalnire, profitam ca e George…

- Nici MAE, nici domnul Maior nu ne-au anuntat ca e aici si putem face audierile, inteleg ca e pana pe 5 septembrie in tara. Am discutat cu colegul meu din conducerea Comisiei si am stabilit ca marti, 4 septembrie, ora 11.00, sa convocam comisia. O sa-i trimitem invitatia, sper sa vina pentru a lamuri…

- Claudiu Manda a anunțat ca George Maior ar putea fi chemat la Comisia de Control a SRI in legatura cu declarațiile sale legate de scriscoare transmisa de avocatul lui Donald Trump lui Klaus Iohannis."O sa vorbesc cu colefii și o sa propun sa il audiem. A vrut sa iasa din subiect minimalizand…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, i-a solicitat, vineri seara, președintelui Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, sa convoace urgent o ședința publica prin care romanii sa poata urmari și judeca explicațiile oferite de actuala conducere a serviciului.