- Actorul Victor Rebengiuc s-a nascut la 10 februarie 1933, la Bucuresti. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica ”I. L. Caragiale” din Capitala in anul 1956, la clasa Aura Buzescu si Beate Fredanov, conform site-ului http://www.tnb.ro/. Debutul ca actor a fost pe scena Teatrului National…

- Victor Rebengiuc, unul dintre cei mai indragiți actori din Romania, implinește astazi, 10 februarie, onorabila varsta de 90 de ani. Actorul s-a nascut la București pe data de 10 februarie 1933, iar in 1956 a absolvit Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L. Caragiale” din Capitala. Cu…

- In anul 1955, Paul Cojocaru a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica, din Bucuresti El a realizat peste 100 de filme stiintifice in perioada 1957 1986 A realizat serialul "Dobrogea in marturii arheologice", emis timp de sapte ani, intre 1979 1986Paul Cojocaru s a nascut in anul 1925,…

- Florin Piersic implinește astazi 87 de ani. Recent actorul a rememorat aventuri ale tinereții, dar și cum a luat-o de soție pe Ana Seleș, a relatat și cum a "sedus" verbal comisia ca sa devina actorFlorin Piersic ramane un povestitor de legenda. Unul dintre cei mai iubiți actori ai Romaniei se lauda…

- Emoționant spectacol, ieri seara, la Centrul Cultural Dacia, unde artistul Serigiu Cioiu, acompaniat de pianistul Lyuben Gordievski, ne-a oferit o incursiune in poezia marilor poeți romani. Centrul Județean pentru Cultura a celebrat aici Ziua Culturii Romane. La Centrul Cultural Dacia, s-a desfașurat…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud și Centrul Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud va invita la un spectacol special, de Ziua Culturii Romane: „Sergiu Cioiu CANTA POEZIA”. „Dupa mai bine de 50 de ani, Sergiu Cioiu revine la Bistrița cu un recital extraordinar de muzica și poezie prin care va aduce…

- Actorul Mitica Popescu a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitala. Acesta avea 86 de ani și suferea de probleme cardiace severe și multiple comorbiditați. Actorul Mitica Popescu s-a nascut la 2 decembrie 1936, la Bucuresti. In 1967 a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica ”I.L.…

- "Am vorbit cu el, vorbeam, pentru ca eram prieteni. Il intrebam "ce faci, Mitica? Cum mai ești\"", dar nu m-am gandit. Sunt șocat, parca a plecat fara preaviz, fara sa dea semene ca se duce, Sigur, poate medicii care-l tratau aveau alte informații. (...) El a suferit mult in timpul vieții, a facut 3…