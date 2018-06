Stiri pe aceeasi tema

- Analistul american George Friedman, presedintele publicatiei de securitate Geopolitical Futures, a afirmat vineri, intr-o conferinta la Sibiu, ca SUA nu este acum in pozitia de a-si deplasa o flota semnificativa in Marea Neagra, iar Romania ar trebui sa urmareasca in primul rand sa isi intareasca propriile…

- „Avioane de vanatoare de tip Typhoon staționate in Romania au fost trimise ca reacție la zborul unui avion rus Iliusin in apropierea spațiului aerian NATO din Marea Neagra", au anunțat vineri Fortele Aeriene britanice, prin Twitter, potrivit mediafax .

- Avioane de vanatoare britanice stationate la o baza din Romania au fost trimise pentru interceptarea unei aeronave ruse de recunoastere care survola Marea Neagra, anunta Fortele Aeriene britanice.

- Saptamana trecuta, Romania a fost zguduita de un cutremur cu magnitudinea de 4,5, la adancimea de 144,738 kilometri, in zona Vrancea. La scurt timp, un alt cutremur s-a produs și in Marea Neagra. „In acest an, cel mai puternic seism, cu magnitudinea de 4,6 pe Richter, s-a produs in data de 14…

- Imagini inedite din ancheta cazului „Anca”. Tanara de la ASE, Anca Maria Rodica Broscațeanu, ucisa in 1977, este o poveste socanta care, la vremea respectiva, a ridicat multe semne de intrebare. Si asta pentru ca, timp de cativa ani, in spatele gratiilor a stat un om nevinovat, in timp ce asasinul era…

- Ambasada Statelor Unite are deosebita placere sa anunte concertele Orchestrei si Corului Fortelor Terestre Americane Stationate in Europa (The United States Army Europe Band & Chorus) care vor avea loc in perioada 30 aprilie – 2 mai la Timisoara si Sibiu. Organizarea acestora a fost posibila cu ajutorul…

- Bumbu Dumitru si Bumbu Silvia sunt suspectati ca au adapostit, din vara anului trecut, la domiciliul lor din municipiul Sebes, judetul Alba, o persoana vatamata in varsta de 66 de ani, pe care prin constrangere si profitand de starea de vadita vulnerabilitate a acesteia au exploatat-o prin supunerea…

- Tatal lui Laurențiu Reghecampf a murit la varsta de 70 de ani. Cea care a publicat informația a fost chiar nora sa, Anamaria. „Rip Harry! We will always love you! You were an incredible father and an incredible person! You will always be in our hearts”, a fost mesajul scris de Ana.Harry Reghecampf (70…