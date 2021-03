Stiri pe aceeasi tema

- George Copos (67 de ani), fost finanțator la Rapid face o investiție masiva, in ciuda problemelor financiare provocate in lume de pandemia de coronavirus. Omul de afaceri va investi 25 de milioane de euro in modernizarea unuia dintre cele mai importate hoteluri din București, „Athenee Palce”, aflat…

- ”Hotelul „Athenee Palace”, parte integranta a grupului hotelier „ANA Hotels”, are o istorie de 107 ani si este unul dintre simbolurile istorice si arhitecturale ale Bucurestiului. Acesta a trecut prin 3 renovari fundamentale: prima in 1937, a doua in 1944 si a treia in 1993. Anul acesta, „ANA Hotels”…

- Compania Ana Hotels a demarat o investiție de 25 de milioane de euro in renovarea capitala a Hotelului „Athenee Palace Hilton” din București. Hotelul „Athenee Palace”, parte integranta a grupului hotelier Ana Hotels, are o istorie de 107 ani și este unul dintre simbolurile istorice și arhitecturale…

- Au inceput lucrarile de extindere a rețelei electrice de distribuție in cartierul Orizont din Alba Iulia: Investiție de peste 1.2 milioane lei Saptamana aceasta au inceput lucrarile de extindere a rețelei electrice de distribuție in cartierul Orizont din municipiul Alba Iulia. Investiția de 1.244.500…

- Primarul general al capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, marti, ca vor incepe lucrarile pe cele cinci segmente ale retelei de termoficare, totalizand 53 de kilometri, iar finantarea se va face din credite. „Sunt cateva zone esențiale pentru ceea ce vrem sa facem incepand de anul viitor, pentru care avem…

- OMV Petrom a inițiat o noua campanie de foraj offshore in ape de mica adancime, in perimetrul Istria din Marea Neagra. Primele operațiuni de foraj au inceput la finalul lunii decembrie 2020 urmand ca, la inceputul acestui an, sa inceapa forajul celei de-a doua sonde, noteaza Mediafax. Investiția…

- Comisia Europeana a aprobat o investitie de peste 222 de milioane euro pentru apa potabila mai buna in Romania Comisia Europeana a aprobat, vineri, o investitie majora de peste 222 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea si instalarea infrastructurilor de apa potabila si de apa…

- Comisia Europeana a aprobat o investiție majora de peste 222 de milioane EUR din Fondul de coeziune pentru modernizarea și instalarea infrastructurilor de apa potabila și de apa uzata in județul Ilfov din Romania. Investiția va conecta mai multe persoane la rețeaua de canalizare și va asigura o calitate…