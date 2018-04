Stiri pe aceeasi tema

- Duminica a fost o zi plina de evenimente triste in familia Bush. Dupa ce Barbara Bush a fost condusa pe ultimul drum, soțul sau, fostul președinte american George H. W. Bush, a fost dus de urgența la spital dupa ce a contractat o infecție periculoasa. foto: arhiva Bush Senior, internat dupa inmormantarea…

- George Bush, fostul președinte american, a ajuns la spital duminica. Ar fi vorba de o infecție care a ajuns in sange. Bush (93 de ani) a fost internat la doar o zi dupa ce soția lui, Barbara, fusese inmormantata. Potrivit lui Jim McGrath, Bush „raspunde la tratamente si pare ca se reface”. El este internat…

- Fostul președinte american, George H.W. Bush, a fost spitalizat din cauza unei infecții pe care a contractat-o a doua zi dupa inmormantarea soției sale, Barbara Bush, anunța BBC, potrivit hotnews.ro.Mass-media americana a raportat ca fostul președinte se afla la terapie intensiva.

- 1.500 de persoane au participat la funeraliile fostei prime doamne a Statelor Unite, Barbara Bush. Printre cei prezenti au fost 4 fosti presedinti americani: George Bush senior si George Bush junior, iar lor li s-au alaturat Bill Clinton si Barack Obama. A lipsit, insa, actualul lider de la Casa Alba,…

- ”Sunt inca indragostita de barbatul pe care l-am luat de soț in urma cu 72 de ani”. Asta spunea Barbara Bush despre barbatul alaturi de care a trait o poveste de iubire demna de filmele romantice cu puțin timp inainte de a se stinge din viața in locuința ei din Houstan.

- Vestea decesului Ionelei Prodan urmeaza sa-i aduca si pe Laurentiu Reghecampf si Anca, fiica regretatei cantarete, in tara. Conform surselor Antena Stars, cei doi urmeaza sa ajunga in Romania.

- Un barbat in varsta de 68 de ani a avut de suferit in urma exploziei care s-a produs astazi la intersecția strazilor Armeneasca și Mateevici din capitala. Victima a fost transportata de urgența la spital pentru ingrijiri medicale.

- Rapperul american Rick Ross s-ar afla in coma si ar fi conectat la aparatele de mentinere artificiala a functiilor cardio-respiratorii dupa ce a fost spitalizat de urgenta joi dimineata, relateaza TMZ si Billboard. Muzicianul a fost gasit in casa sa din Florida in ''stare de inconstienta''…