- George Burcea i-a raspuns solistei intr-o postare de pe o rețea sociala. "Mi-am promis ca nu ma mai bag in rahaturi... dar totuși... Cand pretinzi ca ești un ARTIST, un om onest, o voce buna de peste 20 de ani... nu pot sa tac. Nu pot sa tac in fața oamenilor... și mai mult de atat... in fața…

- Jumatatea bruneta a trupei ”Andre”, Andreea Antonescu (38 de ani), da culoare reality-show-ului „Ferma: oraseni versus sateni” , de la PRO TV. Solista le-a oferit reporterilor Click! un interviu, direct din Padurea de la Cocani, unde au loc filmarile. Click!: Esti nou-venita la „Ferma: oraseni versus…

- "Cu ce o afecteaza pe fosta mea soție daca o dau afara pe Andreea Antonescu? Daca vreau sa-i fac rau soției mele, ii fac ei… nu-i fac Andreei Antonescu, ca Andreea nu simte nimic. Sincer, daca aș avea imunitatea aia, nu ți-aș da-o ție, crede-ma, pentru ca au muncit și au facut foamea aici. Da,…

- Tensiunea dintre George Burcea, fostul soț al Andreei Balan, și Andreea Antonescu, prietena buna a cantareței, a atins cote maxime, la Ferma, motiv pentru care apar mereu discuții in contradictoriu intre ei.De data aceasta, cei doi concurenți s-au nominalizat reciproc, in momentul in care au fost intrebați…

- Andreea Antonescu, colega de trupa a Andreei Balan, este ultima dintre concurenții care a intrat in competiția „Ferma: orașeni versus sateni” pentru a demonstra ca face fața cu brio oricarei provocari. Colega și prietena Andreei Antonescu nu a fost primita cu brațele deschise de cei aflați deja in concurs,…

- ”Ferma. Orașeni vs. Sateni” este plina de surprize! Dupa ieșirea Anisiei Gafton, s-a alatura competiției Andreea Antonescu, colega de trupa a Andreei Balan, pentru a demonstra ca face fața oricarei provocari gandite de echipa PRO TV. Artista a intors multe priviri de cum a intrat in casa concurenților,…

- Andreea Antonescu este o alta vedeta care s-a alaturat echipei de la Ferma, iar in ediția de marți seara, ea a facut declarații neașteptate despre relația cu Andreea Balan și divorțul prietenei sale de George Burcea și el prezent in show-ul de la Pro TV.„Eu cu Andreea Balan nu suntem prietene la catarama,…

- Andreea Antonescu a ținut sa faca dezvaluiri imediat dupa ce a ajuns in Ferma, explicand situația lui George Burcea și a Andreei Balan, din punctul ei de vedere. "Eu cu Andreea Balan nu suntem prietene la catarama, nu suntem din alea de stam bot in bot. Dar cand e greu, știi cum suntem? Acolo!!!…