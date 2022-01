Geoană, răspuns tranșant, după ce Rusia a cerut retragerea armamentului NATO din România și Bulgaria Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, susține ca solicitarea Rusiei de a retrage armamentul NATO de pe teritoriul Romaniei și Bulgariei nu este posibila, asta pentru ca poziționarea militara a NATO nu este negociabila. „Raspunsul nostru a fost și ramane la fel de clar și de transparent: nu exista in niciun fel o modalitate de a negocia, de a compromite postura militara a NATO pe teritoriul țarilor NATO. Este treaba NATO unde și in ce configurație, in funcție de nevoile de securitate, ne așezam prezența militara in țarile NATO. Nu este problema Federației Ruse, așa cum noi nu spunem Federației… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat într-un interviu exclusiv ca „nu exista niciun fel de modalitate” pentru o negociere care sa prevada retragerea trupelor NATO din România și Bulgaria, așa cum a cerut Moscova. „Este treaba NATO unde și în…

- „Raspunsul nostru a fost și ramane la fel de clar și de transparent: nu exista in niciun fel o modalitate de a negocia, de a compromite postura militara a NATO pe teritoriul țarilor NATO.Este treaba NATO unde și in ce configurație, in funcție de nevoile de securitate, ne așezam prezența militara in…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a respins, vineri, intr-un interviu acordat postului Digi24 , orice pretenție a Rusiei cu privire la retragerea forțelor Alianței Nord-Atlantice de pe teritoriul unor state precum Romania și Bulgaria, calificand drept „anacronic” discursul Moscovei.…

- Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, susține ca solicitarea Rusiei de a retrage armamentul NATO de pe teritoriul Romaniei și Bulgariei nu este posibila, asta pentru ca poziționarea militara a NATO nu este negociabila. „Raspunsul nostru a fost și ramane la fel de clar și de transparent:…

- Ministerul rus de Externe a publicat vineri pe site-ul sau raspunsuri ale sefului diplomatiei ruse la intrebarile jurnalistilor, reiterand pozitia Rusiei privind garantiile de securitate cerute NATO si precizand ca acestea prevad retragerea fortelor NATO din Romania si Bulgaria, relateaza Reuters.

- Dupa ce MAE rus a cerut forțelor NATO sa se retraga din Romania și Bulgaria, Mircea Geoana, Secretar General Adjunct al NATO a spus ca nu exista nicio modalitate de a negocia configurația NATO in interiorul țarilor.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat intr-un interviu exclusiv pentru Digi24, ca „nu exista niciun fel de modalitate” pentru o negociere care sa prevada retragerea trupelor NATO din Romania și Bulgaria, așa cum a cerut Moscova. „Este treaba NATO unde și in ce configurație, in…

- Statele Unite au declarat vineri ca sunt pregatite sa discute propunerile Rusiei care vizeaza limitarea drastica a influenței americane și NATO în vecinatatea sa, avertizând din nou ca o invazie a Ucrainei de catre Moscova ar avea consecințe „masive”, potrivit AFP. „Suntem…