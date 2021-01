O America unita in interior si implicata in NATO, Europa si in lume reprezinta o garantie pentru pacea, democratia, securitatea si prosperitatea noastre comune, afirma secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana.



"Joe Biden devine al 46-lea presedinte al Statelor Unite, dupa o ceremonie de investitura si un discurs demne de prima democratie a lumii. O America unita in interior si implicata in NATO, Europa si in lume reprezinta o garantie pentru pacea, democratia, securitatea si prosperitatea noastre comune. Astept cu placere sa lucram impreuna cu noua administratie…