Stiri pe aceeasi tema

- Discutii la Bucuresti intre premierii Romaniei si Italiei Discutii la Bucuresti între premierii României si Italiei, Bucuresti, 19 aprilie 2018. Foto: gov.ro. Schimburile comerciale dintre România si Italia au ajuns anul trecut la o valoare de 14 miliarde de euro, un nivel record…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, dupa intalnirea cu președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, ca au discutat despre viitor, in mod special despre perioada in care Romania va prelua președinția Uniunii Europene.”Știm cu toții ca pentru Romania vine o perioada…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, joi, cu presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, despre contributia activa la dialogul privind viitorul Uniunii Europene. "Am exprimat dorinta de a contribui activ la discutiile privind viitorul Uniunii Europene, inclusiv in perspectiva…

- Premierul Viorica Dancila, care s-a intalnit, joi, cu premierul Italiei, Paolo Gentiloni, spune ca au stabilit ca imediat ce se va constitui viitorul Guvern italian sa aiba loc o sedinta comuna care ar putea contribui la diversificarea si consolidarea cooperarii sectoriale foarte bune deja intre Romania…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca a agreat impreuna cu presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, ca, imediat ce se va constitui viitorul Guvern italian, sa se desfasoare o sedinta comuna care ar putea contribui la diversificarea si consolidarea cooperarii…

- Presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, a fost primit, joi, la Palatul Victoria, de premierul Viorica Dancila, informeaza agerpres.ro. Premierul roman si omologul sau italian vor avea convorbiri in plenul celor doua delegatii, urmate de declaratii comune…

- Cancelarul german Angela Merkel si premierul italian Paolo Gentiloni au convenit vineri ca in viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene trebuie consolidate capitolele cheie, in opinia lor unul dintre acestea fiind migratia, informeaza agentia EFE. In calitate de contributori neti la bugetul…

- Cancelarul german Angela Merkel si premierul italian Paolo Gentiloni au convenit vineri ca in viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene trebuie consolidate capitolele cheie, in opinia lor unul dintre acestea fiind migratia, informeaza agentia EFE. In calitate de contributori…