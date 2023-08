Stiri pe aceeasi tema

- George Pușcaș (27 de ani), rezerva nefolosita in prima runda din Serie A, ar putea pleca acum de la Genoa. Caykur Rizespor și Gaziantepspor l-au trecut pe radar pe internaționalul roman. Un alt roman din compartimentul ofensiv al listei de stranieri anunțate de selecționerul Edi Iordanescu pentru preliminariile…

- Atacantul roman Rareș Burnete (19 ani) a debutat in Serie A și a contribuit la victoria obținuta de Lecce in fața lui Lazio, scor 2-1. Brașoveanul Rareș Burnete a impresionat sezonul trecut in campionatul de tineret al Italiei. A fost golgeterul competiției și a contribuit la titlul cucerit de Lecce.…

- Radu Dragușin (21 de ani) a inceput rau noul campionat din Serie A. Fundașul roman a fost vinovat la doua din cele 4 goluri primite acasa de Genoa de la Fiorentina (1-4) și a luat nota 5 in Gazzetta dello Sport. Start de coșmar pentru Grifonul genovez la revenirea in Serie A. ...

- George Pușcaș (27 de ani) nu va mai juca titular in sezonul viitor, dupa ce Grifonul genovez l-a cumparat pe Mateo Retegui (24 de ani) de la Boca Juniors, investind 13,5 milioane de euro inclusiv bonusuri, plus 20% dintr-o eventuala vanzare. George Pușcaș a primit o veste proasta. Șansele sale de a…

- Evoluțiile excelente la Genoa l-au impus pe Radu Dragușin in Italia. Campioana Napoli l-ar vrea pe stoperul in varsta de 21 de ani. Sunt doua variante: imprumut acum și transfer definitiv in vara viitoare sau opțiune directa pentru 2024. Dupa un sezon foarte bun in Serie B, cu 38 de meciuri, patru goluri…

- Convocat de Edi Iordanescu pentru dubla din Elveția și Kosovo, atacantul George Pușcaș (27 de ani) a fost transfer definitiv la Genoa. Reading a anunțat oficial desparțirea de atacantul roman, care in sezonul trecut a fost imprumutat la Geanoa. Italienii au promovat in Serie A la finalul sezonului trecut,…

- Mijlocașul roman Daniel Boloca (24 de ani) este dorit de Lazio. Antrenorul Maurizio Sarri este mare fan al mijlocașului lui Frosinone, scriu italienii. La 24 de ani, Daniel Boloca a avut cel mai bun sezon al carierei. A fost piesa de baza in echipa lui Frosinone care a caștigat Serie B și a urcat astfel…

- Atacantul roman George Pușcaș (27 de ani), care a terminat sezonul regulat pe locul secund in Serie B, a fost transferat definitiv de Genoa, cu 4 milioane de euro, de la Reading, echipa cazuta in liga a treia engleza. George Pușcaș a revenit in Serie A dupa cinci sezoane de la ultima experiența avuta…