Stiri pe aceeasi tema

- IERARHIE… Ministerul Educației a publicat in aceasta dimineața rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat, cele de dupa contestații. Nu s-a inregistrat nicio medie de 10 in plus, in schimb clasamentul candidaților cu cele mai mari medii a suferit modificari. Pe primul loc se afla, in continuare,…

- EFORT URIAS… Cei mai titrati olimpici la matematica din Romania vor veni la Husi in cantonament, unde vor avea cei mai buni antrenori din tara: profesori universitari, autori celebri de culegeri de matematica, dar si cei mai prolifici matematicieni grupati in Societatea de Stiinte Matematice din Romania.…

- REUSITA… Cosmin Ioan Prodea, absolventul Colegiului National „Cuza Voda” Husi, singurul elev din judet care a reusit sa realizeze trei teze impecabile la Bacalaureat, toate notate cu 10,00, isi doreste sa devina medic! Faptul ca un asemenea tanar are aceasta aspiratie bucura cu atat mai mult, inclusiv…

- REZOLVARI… Profesorul Adrian Talașman de la Colegiul „Cuza Voda” Huși, președinte al Societații de Științe Matematice din Romania – filiala Vaslui, a rezolvat subiectele la proba de Matematica a Evaluarii Naționale. Potrivit acestuia, subiectele au fost accesibile: „daca e sa analizam, subiectele I…

- MANDRIE…Copiii Husului, cei care s-au facut remarcati inca din gimnaziu sau liceu prin rezultate ce au adus bucurie scolii locale, nu isi dezmint buna formare, determinarea si educatia primita, oriunde ar ajunge! Edelina Bejan, de pilda, unul dintre elevii haraziti ai municipiului Husi, absolventa a…

- SUCCES… Azi, 10 iunie, s-a desfașurat etapa județeana a concursului “Sanitarii Pricepuți “, iar caștigator a fost desemnat echipajul de gimnaziu al Colegiului Național “Cuza Voda” Huși. “La concurs au participat 3 echipaje de liceu și 2 echipaje de gimnaziu. Concursul a fost caștigat de echipajul de…

- ALEGERE…. In tot județul Vaslui, singura unitate de invațamant care a ales sa iși desfașoare activitatea in mod curent și integral, fara nicio sincopa generata de greva generala din sistemul de invațamant, este Colegiul Național „Cuza Voda” Huși. Aceasta decizie a profesorilor de a-și continua activitatea…

- PERFORMANȚA… Succes de excepție pentru Colegiul Național „Cuza Voda” Huși, etapa naționala a Olimpiadei de Tehnologia Informației, care, anul acesta, a avut loc la Targoviște, in perioada 25 – 28 mai 2023! Elevul David Gaina, clasa a X-a, a cucerit medalia de aur, iar Raul Andrei, elev in clasa a IX-a,…